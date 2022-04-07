NVIDIA GeForce RTX 3050 протестировали в Tiny Tina’s Wonderlands

Канал Benchmarks for Gamers выложил тесты Tiny Tina’s Wonderlands на видеокарте RTX 3050, которая на данный момент считается самой доступной в линейке NVIDIA RTX 3000 и стартует с $250.

Фото: ASUS ASUS

Начали автора канала с самых высоких настроек (Badass) в разрешении Full HD (1920х1080). В таких условиях карта NVIDIA на пару с процессором AMD Ryzen R5 5600X (самый популярный в среднем сегменте) показала более чем приличные результаты. Конечно, до идеальных 60 fps она не дотянулась, но средние 40-43 кадра выдавала. При этом 0,1% оставалась на стабильно высоком уровне и не падала ниже 37 fps (23,5 мс), что говорит об отсутствии подтормаживаний.

Еще лучше карта себя чувствовала в режимы High (на два пресета ниже Badass). С ним RTX 3050 перевалила за 60 fps и уверенно тестировала отметку в 75 кадров. При этом график кадров (указывающий на наличие так называемых фризов) держался в районе идеальных 14-16 мс.

Steam

А вот на более высоких разрешениях RTX 3050, к сожалению, пришлось сложно. В QHD-разрешении (2560х1440) и на максимальных настройках (Badass) она прогнозируемо потеряла 30% производительности и упала до еле играбельных 30 fps.

Впрочем, это не значит, что GPU показал себя плохо. Для карты начального уровня он выдает вполне прогнозируемые результаты и более чем нормально справляется с Tiny Tina’s Wonderlands даже на максимальных настройках.