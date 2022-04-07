В Rust появятся железные дороги

Сегодня популярный выживач Rust получит очередное обновление, которое добавит первую версию железной дороги. Среди прочих нововведений значатся зиплайны, облегчающие передвижение по карте, новые достижения, улучшенное освещение и многое другое.

Фото: Игромания Игромания

Обновление выйдет в 21:00 МСК — полный перечень нововведений появится вместе с ним, а пока разработчики ограничились лишь небольшим пресс-релизом. Помимо вышеперечисленных вещей в нём отмечается, что на любой карте размером 4250 и больше обязательно будет присутствовать железная дорога в форме круга.

Впрочем, неспроста отмечалось, что эта версия будет первой — создатели попросили сообщать им об участках странной формы, если таковые вдруг сформируются.