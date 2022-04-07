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1 час назад

Сегодняшнее обновление добавит в Rust железные дороги

Игромания.ру

Сегодня популярный выживач Rust получит очередное обновление, которое добавит первую версию железной дороги. Среди прочих нововведений значатся зиплайны, облегчающие передвижение по карте, новые достижения, улучшенное освещение и многое другое.

В Rust появятся железные дороги
Фото: ИгроманияИгромания

Обновление выйдет в 21:00 МСК — полный перечень нововведений появится вместе с ним, а пока разработчики ограничились лишь небольшим пресс-релизом. Помимо вышеперечисленных вещей в нём отмечается, что на любой карте размером 4250 и больше обязательно будет присутствовать железная дорога в форме круга.

Впрочем, неспроста отмечалось, что эта версия будет первой — создатели попросили сообщать им об участках странной формы, если таковые вдруг сформируются.

Также продолжается тестирование функций Steam Networking — в обозримом будущем разработчики надеются перевести на него все серверы для повышения производительности.

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