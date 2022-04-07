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1 час назад

По мотивам Halo выйдет кулинарная книга

CyberSport.ru

Состоялся анонс официальной кулинарной книги по мотивам серии шутеров Halo. Предзаказать сборник рецептов можно в интернет-магазине Amazon за $40 (₽3,3 тыс.), релиз запланирован на 16 августа.

По мотивам Halo выйдет кулинарная книга
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

В Halo: The Official Cookbook будет больше 70 рецептов в различных категориях: закуски, десерты, основные блюда и т. п. Кулинарная книга рассчитана на поваров разного уровня, поэтому в ней будут подробные пошаговые инструкции с фотографиями. Автором выступила Виктория Розенталь, ранее написавшие сборники рецептов по мотивам Fallout, Final Fantasy и Destiny.

Ранее студия CD Projekt RED представила книгу с кулинарными рецептами по вселенной игр The Witcher («Ведьмак»). Рецепты будут посвящены ключевым героям и местам саги, а также помогут фанатам узнать, чем мог питаться Геральт во время своих путешествий. Объем книги составит 240 страниц.

Готовим блюда из World of Warcraft — ребрышки в пиве и чили «Дыхание дракона»

Игровые вселенные сегодня разрослись настолько, что теперь по ним выпускают даже сборники рецептов. Одной из таких франшиз стала World of Warcraft — в культовой MMORPG оказалось так много блюд, что авторы составили уже вторую поваренную книгу. На этом фоне редакция Cybersport.ru решилась на кулинарный подвиг.

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