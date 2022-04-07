По мотивам Halo выйдет кулинарная книга

Состоялся анонс официальной кулинарной книги по мотивам серии шутеров Halo. Предзаказать сборник рецептов можно в интернет-магазине Amazon за $40 (₽3,3 тыс.), релиз запланирован на 16 августа.

В Halo: The Official Cookbook будет больше 70 рецептов в различных категориях: закуски, десерты, основные блюда и т. п. Кулинарная книга рассчитана на поваров разного уровня, поэтому в ней будут подробные пошаговые инструкции с фотографиями. Автором выступила Виктория Розенталь, ранее написавшие сборники рецептов по мотивам Fallout, Final Fantasy и Destiny.

Ранее студия CD Projekt RED представила книгу с кулинарными рецептами по вселенной игр The Witcher («Ведьмак»). Рецепты будут посвящены ключевым героям и местам саги, а также помогут фанатам узнать, чем мог питаться Геральт во время своих путешествий. Объем книги составит 240 страниц.

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