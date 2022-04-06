Симулятор университета Two Point Campus отложили до 9 августа

За несколько часов я лишь поверхностно познакомился с университетской жизнью. Мое стремление к чистоте потерпело неудачу, и толпа студентов вот-вот вылетит из вуза, если я не организую для них частное обучение. И всё потому, что я был слишком одержим тем, достаточно ли они едят и пьют.

Фрагменты игровых механик необъяснимо затягивают, и я уже не могу дождаться, когда измученные студенты покинут кампус и новые, свежие лица прибудут, как ягнята на образовательную бойню. Насчёт ягнят я шучу, конечно же.

NME