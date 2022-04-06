Симулятор университета Two Point Campus отложили до 9 августа

SEGA и студия Two Point собирались выпустить новый симулятор Two Point Campus в мае. Но эти планы уже изменились: новой датой релиза стало 9 августа. Дополнительное время требуется для того, чтобы оптимизировать игру на разных платформах.Как сообщают разработчики, с самого начала целью студии был выпуск качественной игры одновременно на всех платформах. Как можно догадаться, с каким-то из платформ у создателей игры возникли сложности и требуется дополнительное время для их решения и полировки проекта.
Узнать о том, на какое видение Two Point Campus опирались авторы игры, и увидеть новые кадры игрового процесса можно в новом выпуске дневников разработчика. Ряд изданий к тому же выпустил предварительные обзоры игры.
Многие обзорщики сравнивают новый стратегический симулятор с Two Point Hospital, предыдущей игрой студии. И отмечают, что революция нас не ждёт: строить университетский городок мы будем по тем же принципам, что и госпиталь. Команда решила, что не стоит переделывать то, что отлично работает, так что фактически мы получаем сиквел больничного симулятора.
Наиболее заметное отличие состоит в том, что Two Point попыталась отозваться на самую распространенную жалобу игроков Two Point Hospital: им не нравилось возиться с макетами. И в Theme Hospital, и в Two Point Hospital нам намеренно выдавали проблемные планы этажей, на которых нужно было построить учреждение. Это было частью основной механики, заставляющей оптимизировать макеты как для быстрого перемещения пациента, так и для наилучшего использования доступного пространства.
В Two Point Campus этого больше нет, теперь мы можем заплатить за изменение границ здания или перемещение входа. В зависимости от целей уровня можно купить или вернуть дополнительное пространство.
Engadget
Two Point Campus — игра, в которой придётся проводить много времени, и поначалу она может показаться довольно сложной. Следить приходится за кучей аспектов: деньги и слава, индивидуальные потребности и желания каждого студента, их успехи в учебе, содержание и расширение университета, требования сотрудников, почта, университетский год и многое другое. Если вы обожаете глубокие симуляторы и управленческие игр, вы, возможно, уже потираете руки в предвкушении, но новых игроков это может напугать.
Trueachievements
За несколько часов я лишь поверхностно познакомился с университетской жизнью. Мое стремление к чистоте потерпело неудачу, и толпа студентов вот-вот вылетит из вуза, если я не организую для них частное обучение. И всё потому, что я был слишком одержим тем, достаточно ли они едят и пьют.
Фрагменты игровых механик необъяснимо затягивают, и я уже не могу дождаться, когда измученные студенты покинут кампус и новые, свежие лица прибудут, как ягнята на образовательную бойню. Насчёт ягнят я шучу, конечно же.
NME
Two Point Campus выходит на Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 и PC 9 августа. С первого дня игра будет доступна в Xbox Game Pass для консолей и PC Game Pass.