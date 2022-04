Симулятор университета Two Point Campus отложили до 9 августа

Наиболее заметное отличие состоит в том, что Two Point попыталась отозваться на самую распространенную жалобу игроков Two Point Hospital: им не нравилось возиться с макетами. И в Theme Hospital, и в Two Point Hospital нам намеренно выдавали проблемные планы этажей, на которых нужно было построить учреждение. Это было частью основной механики, заставляющей оптимизировать макеты как для быстрого перемещения пациента, так и для наилучшего использования доступного пространства.