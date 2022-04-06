В «Аллоды онлайн» добавили костюмы и питомцев за реальные деньги

Компания My.Games объявила, что «по многочисленным просьбам» добавляет в игровой магазин «Аллодов Онлайн» классические костюмы и полюбившихся игрокам питомцев. Ряд из них ранее продавался в составе коллекционных изданий.
Костюмы оценили в 600 рублей каждый, но при этом необходимо помнить, что приобретаются они не на аккаунт, а на отдельного персонажа. Это же относится к питомцам, за которых надо выложить 349 рублей. Покупка доступна для любого сервера, в том числе подписочного.
Обитатели подписочных серверов «Аллодов» до сих пор не имели возможности потратить все свои реальные деньги. Им была доступна исключительно услуга переименования персонажа раз в три недели, а также билеты боевого похода, аналог сезонного пропуска. Его покупка приносит дополнительные награды и подарки, а также бонусы очков за выполнение миссий.
Напомним, что в последнее время классическая российская игра переживает всплеск популярности. За считанные месяцы вместо единственного подписочного сервера, на котором не работает «Лавка древностей», открыто уже пять.
Заодно разработчики рассказали, что планируют на ближайшее будущее. Это переработка профессий, возможность бесплатного перераспределения харакртеристик до 60 уровня, сглаживание кривой опыта и ряд других игровых аспектов.