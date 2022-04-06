В «Аллоды онлайн» добавили костюмы и питомцев за реальные деньги

Компания My.Games объявила, что «по многочисленным просьбам» добавляет в игровой магазин «Аллодов Онлайн» классические костюмы и полюбившихся игрокам питомцев. Ряд из них ранее продавался в составе коллекционных изданий.

Фото: Игромания Игромания

Костюмы оценили в 600 рублей каждый, но при этом необходимо помнить, что приобретаются они не на аккаунт, а на отдельного персонажа. Это же относится к питомцам, за которых надо выложить 349 рублей. Покупка доступна для любого сервера, в том числе подписочного.

Обитатели подписочных серверов «Аллодов» до сих пор не имели возможности потратить все свои реальные деньги. Им была доступна исключительно услуга переименования персонажа раз в три недели, а также билеты боевого похода, аналог сезонного пропуска. Его покупка приносит дополнительные награды и подарки, а также бонусы очков за выполнение миссий.

Напомним, что в последнее время классическая российская игра переживает всплеск популярности. За считанные месяцы вместо единственного подписочного сервера, на котором не работает «Лавка древностей», открыто уже пять.