Лучшие ветки в World of Tanks для новичков

Если вы новичок в World of Tanks или просто возвращаетесь к игре после длительного перерыва, вам будет полезно узнать, какие ветки лучше качать в 2022 году. Издание Top-fun составило список самых актуальных веток, с которых лучше начинать.

Фото: worldoftanks.ru worldoftanks.ru

Советские тяжелые танки — Объект 705А

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Здесь вы не встретите откровенно слабой техники даже на самых низких уровнях ветки. Все танки позволят не только познакомиться с типичным геймплеем ТТ, но и дают возможность избежать грубых ошибок в бою.

Пушки хоть и не самые точные, зато сносят приличное количество ХП с одного выстрела, поэтому далеко не каждый враг захочет нападать первым. Начиная с ИС-М у машин появляется ощутимая лобовая броня, создающая проблемы практически для любого противника.

Отдельного внимания заслуживает танк 10 уровня. Он снабжен крепкой броней лба и бортов, орудием на 650 альфы и к тому же имеет весьма мощный вид. Объект 705А простит вам случайный неаккуратный выезд на врага и позволит отыгрывать роль тяжелого танка в полной мере.

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Немецкие тяжелые танки — Maus

Это ветка самых бронированных танков в игре. Немецкие "сараи" хоть и медлительны, зато в окружении врагов выживать на них будет куда легче.

Начиная с 7 уровня вы ощутите, что броня этих машин защищает даже от тех, кто играет на «голдовых» снарядах. Пробивать вас все же будут, но поверьте, что попав в топ на одном из этих танков, вы сможете просто ехать и продавливать целые фланги. Главное — иметь хоть какое-то прикрытие от союзников. Пушки здесь достаточно хороши. Стрелять можно даже на дальние расстояния, причем с немецкой точностью. Проблем с пробитием танков врагов быть не должно.

Сам Maus отличается прекрасной круговой броней, которую практически невозможно пробить при правильной постановке машины ромбом к противнику. Пушка не из лучших. Пробития в 246 миллиметров часто не хватает и приходится пользоваться голдой. Но это и не главная роль "мыши". Ключевая задача танка — продавливание направления и принятие вражеского огня на себя. Машина обладает рекордным количеством ХП — свыше 3300 при использовании различных бонусов.

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Британские тяжелые танки — Super Conqueror

Ветка британских ТТ во главе с "суперконем" подойдет тем, кто ищет чего-то комфортного в плане стрельбы. Эти машины хоть и не могут похвастаться отличной броней корпуса, зато они очень хорошо танкуют крепкой башней, так что позиционные перестрелки — их главный козырь.

У каждого ТТ в ветке имеется хорошее скорострельное орудие, которое достаточно просто реализовывать на рельефных картах. Прекрасные углы склонения орудия в сочетании с бронированной башней позволяют играть агрессивно, а быстрая перезарядка не позволит легко скрыться от вас.

Caernarvon 8 уровня давно считается сильнейшей имбой на своей ступени. Танки 9 и 10 уровня очень похожи между собой не только названием, но и характеристиками. Единственная разница состоит в том, что у Super Conqueror быстрее перезарядка. Пушки в этой ветке невероятно точные и с хорошим пробитием. Это одна из лучших веток не только для новичков, но и в целом в игре.

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Чехословацкие тяжелые танки — Vz. 55

Ветка чехословацких ТТ с венцом в виде имбового Vz.55 отличается универсальностью. Броня у машин очень рандомная. Иногда она может что-то отбить, но полагаться на нее не стоит. Большего внимания заслуживают орудия – мощная альфа, хорошая точность, неплохое пробитие. У танков 9 и 10 уровней – орудие сразу на два снаряда, действующее мгновенно.

Танки этой ветки имеют неплохую динамику, поэтому даже оказавшись внизу списка, вы можете ехать на направление СТ и там за счет хорошего разового урона помочь союзникам быстро продавить фланг.

Vz. 55 – очень сильный танк за последнее время. Неплохая удельная мощность и пушка с двумя снарядами позволяют ему быстро разбирать противников. Мало какой другой танк может закидывать сразу по 1000 среднего урона, быстро отходить на перезарядку и через 20 секунд быть готовым повторить эти действия.

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Польские тяжелые танки — 60TP

Если вы хотите сразу играть по-серьезному, в агрессивной форме и на первой линии, обратите внимание на польскую ветку тяжей. Их главные преимущества — внушительный разовый урон на уровне ПТ-САУ, мощная лобовая броня и хорошие углы склонения орудия.

Польские танки медлительны, но это свойственно для ТТ с хорошей броней. Главное – всегда находиться рядом с союзниками, ведь башня у машин этой ветки крутится тоже неохотно, а значит, они запросто могут стать желанной целью для вражеских СТ и ЛТ. Однако в пределах городских карт это не особо грозит.

50TP и 60TP одинаково хороши. Эти машины очень похожи по геймплею. Оба танка имеют огромную альфу на своем уровне, свойственную ПТ. На первой линии 50TP и 60TP способны наносить огромное количество урона. Только не забывайте заряжать на них «голду» — если на 9 уровне бронепробитие еще сойдет, то на десятке с теми же 250 миллиметрами будет очень сложно стабильно пробивать себе подобных, а учитывая долгую перезарядку, реализовывать здесь нужно каждый выстрел.

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Британские средние танки — Centurion AX

Тем, кто ищет универсальные средние танки, стоит присмотреться к британской ветке. У этих машин имеется приемлемая броня в корпусе, которая иногда сможет спасти от рандомных вертух противника, а броня в башне и хорошие УВН орудия позволят играть на танках от рельефа.

Все машины неплохо показывают себя при игре на дальней дистанции, ведь пушки здесь очень даже точные. Но лучше всего отыгрывать роль танка второй линии и в случае надобности иметь возможность быстро поддержать союзных тяжей. За счет быстрой перезарядки орудия британские СТ способны долго держать противника на катках. Не забывайте пользоваться этой фишкой.

Centurion AX обладает очень комфортным орудием, которому абсолютно не нужна голда. Базовое пробитие составляет 268 миллиметров, а выцеливание уязвимых мест противника с точностью 0.32 на 100 метров не составляет никаких проблем. Высокая удельная мощность порядка 19 л.с./т вкупе с прочной башней дают возможность быстро занимать важные позиции на карте и навязывать позиционные перестрелки.

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Итальянские средние танки — Progetto 65

Если вы хотите научиться играть на барабанных танках, сперва попробуйте итальянские СТ с уникальным механизмом дозаряжания снаряда. В отличие от обычных барабанных машин, которым необходимо разряжать сразу весь барабан и затем уходить на долгую перезарядку, итальянцам достаточно подождать несколько секунд — и новый снаряд будет готов к отправке в противника.

Механизм дозарядки у этой ветки начинается с P.44 Pantera, но даже машины более низких уровней хорошо себя чувствуют в нынешнем рандоме. Поэтому вам будет несложно докачаться до барабанных танков. Когда вы откроете 8 уровень, то поймете, что оно того стоило. Главные особенности — хорошая динамика, приличная точность, высокое бронепробитие и барабан на несколько снарядов с возможностью отстреливать как все снаряды сразу, так и играть как на обычном цикличном танке.

Standart B и Progetto 65 хоть и были понерфлены сравнительно недавно, но до сих пор остаются одними из сильнейших машин на своем уровне. Единственным минусом всех танков ветки является отсутствие брони. Хотя у 10 уровня очень рикошетный корпус, поэтому нередко можно наблюдать, как от него отлетают вражеские снаряды без урона.

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Советские ПТ — Объект 268/4

Рассматривая ПТ-САУ к прокачке, непременно обратите внимание на советские танки из ветки Об. 268/4. Они не только хорошо стреляют, но и весьма неплохо танкуют. Эти танки подразумевают агрессивную игру на первой линии, будучи в топе списка, и игру на второй линии во всех остальных случаях. Если вы искали машины для выполнения ЛБЗ на танкование, такие будут очень кстати.

Уже на шестом уровне СУ-100 с альфой в 390 дает о себе знать, на седьмом уровне пушка будет попроще, зато броня становится ощутимо больше с каждой следующей машиной. У этих танков нет никаких проблем с пробитием противников, ведь бронепробитие очень высокое у каждой пушки. Учитывая тот факт, что играть на них придется в большинстве случаев лоб в лоб с врагом, то потери в бронепробитии из-за расстояния, как другим ПТ, вам не грозят.

Об. 263 и Об. 268/4 — очень мощные танки, доставляющие массу неудобств неприятелю. Их лобовая броня с легкостью выдерживает выстрелы от других ПТ-САУ, не говоря уж о ТТ и СТ. На этих машинах можно продавливать фланг СТ и наводить там свои порядки, ведь их динамика ничем не уступает большинству танков в игре.

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Американские ПТ — T110E3

В этой ветке представлены неспешные противотанковые самоходки с понятным геймплеем. Вам не понадобится раздумывать — куда же поехать на этой карте? Машины отличаются очень крепкой круговой броней и крайне мощными пробивными орудиями.

Танки до 8 уровня играются преимущественно на третьей линии (прикрывают союзников с дальних позиций), а начиная с T28 есть смысл ехать воевать в лоб с вражескими ТТ. Помимо крепкого корпуса, у машин есть мощные орудия с большой альфой и очень высоким бронепробитием. Их легко закрутить, и они очень медлительны в целом, но стоит им приехать на позицию, как враги тут же начинают напрягаться.

В первую очередь это относится к T95 и T110E3. Пробить их иногда бывает невероятно трудно, особенно если удается скрыть НЛД. В ответ же они всегда присылают по 750 альфы и делают это без особых раздумий, ведь базовое бронепробитие того же 10 уровня составляет 295 миллиметров, чего не хватает разве что на стабильное пробивание Мауса. Это крайне ультимативные машины, способные выдавать огромное количество урона, если они попадут в хорошие руки и будут обеспечены поддержкой союзников.

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Советские легкие танки — Т-100 ЛТ

Легкие танки нельзя отнести к рекомендованным для новичков, ведь геймплей на них очень специфичен и крайне требователен к знанию позиций на карте. Однако если вы решительно настроены прокачивать такие машины — присмотритесь к ветке советских светляков с Т-100 ЛТ во главе.

Это универсальные танки, которые способны как отыграть свою главную роль в виде активной разведки машин врага, так и взять на себя роль средних танков, если это необходимо. Практически все машины данной ветки имеют очень рандомную броню, которая сможет выручить вас в перестрелке с другими ЛТ.

Все танки весьма годные, но Т-100 ЛТ — самый фановый из них. Отличная маскировка, рикошетная броня и очень низкий силуэт делают его неудобным противником, который часто доставляет проблемы другим легким танкам, решившимся выйти с ним один на один.