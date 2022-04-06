Из Overwatch убрали букву Z

Разработчики Overwatch изменили скины «Сибирский фронт» и «Полярница» у Зари. С обоих обликов пропала буква Z. На это обратили внимание пользователи reddit.

На обоих легендарных скинах белая буква Z была нанесена справа на груди у героя и являлась инициалом персонажа. Многие геймеры не сразу заметили изменение, так как символ был небольшим и не выделялся. Оба облика изначально были добавлены в шутер в 2017 году.