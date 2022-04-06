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1 час назад

Из Overwatch убрали букву Z

CyberSport.ru

Разработчики Overwatch изменили скины «Сибирский фронт» и «Полярница» у Зари. С обоих обликов пропала буква Z. На это обратили внимание пользователи reddit.

Из Overwatch убрали букву Z
Фото: CyberSportCyberSport

На обоих легендарных скинах белая буква Z была нанесена справа на груди у героя и являлась инициалом персонажа. Многие геймеры не сразу заметили изменение, так как символ был небольшим и не выделялся. Оба облика изначально были добавлены в шутер в 2017 году.

Заря (Александра Зарянова) — герой Overwatch из России, который существует в шутере с момента релиза. В игре она исполняет роль танка.

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