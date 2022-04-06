Энтузиаст показал как Need for Speed: Most Wanted выглядит на Unreal Engine 5

Дизайнер и художник под ником Santiago P.G на сайте ArtStation показал свою работу. Он представил, как бы выглядела Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Конкретно художник показал самый известный автомобиль франшизы, BMW M3 GTR. На четырёх фотографиях можно увидеть саму машину и довольно красивое окружение с травой и каменными колоннами. Важно отметить, насколько хорошо автор поработал над светом и отражениями.