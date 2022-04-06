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49 минут назад

Провальная eFootball выйдет из раннего доступа через неделю, 14 апреля

Чемпионат.com

6 апреля Konami выпустила обращение, в котором рассказала про долгожданный патч для провалившейся eFootball. Разработчики обещают выпустить апдейт уже 14 апреля, хотя изначально его релиз планировался в октября 2021 года.

Провальная eFootball выйдет из раннего доступа
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Крупный патч должен исправить множество багов, улучшить баланс, улучшить физику и добавить новый режим. Всё это должно значительно улучшить состояние проекта.

После выпуска версии 0.9.0 мы получили множество отзывов, которые очень важны для дальнейшего улучшения продукта. Мы всегда стремились к тому, чтобы создать футбольный симулятор на радость всем, и теперь смогли ещё на шаг приблизиться к своей цели.

Также Konami ещё раз извинилась за перенос мобильной версии eFootball. Компания заявила, что команда усердно работает над игрой.

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