Провальная eFootball выйдет из раннего доступа

6 апреля Konami выпустила обращение, в котором рассказала про долгожданный патч для провалившейся eFootball. Разработчики обещают выпустить апдейт уже 14 апреля, хотя изначально его релиз планировался в октября 2021 года.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Крупный патч должен исправить множество багов, улучшить баланс, улучшить физику и добавить новый режим. Всё это должно значительно улучшить состояние проекта.

После выпуска версии 0.9.0 мы получили множество отзывов, которые очень важны для дальнейшего улучшения продукта. Мы всегда стремились к тому, чтобы создать футбольный симулятор на радость всем, и теперь смогли ещё на шаг приблизиться к своей цели.