В New World дадут поиграть бесплатно

Amazon Games объявила о проведении бесплатных выходных для New World . Геймеры смогут бесплатно поиграть в MMORPG в период с 7 по 11 апреля. При покупке прогресс перенесётся в полную версию проекта.

Разработчики отметили, что во время бесплатных выходных пользователи не смогут участвовать в торговле на внутриигровом рынке. Для этого новичкам придётся приобрести полную версию игры, которая будет продаваться со скидкой в 40%. Неясно, смогут ли купить продукт российские игроки, ведь MMO с недавних пор временно недоступна в РФ.