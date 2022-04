Вышел Unreal Engine 5, а с ним — и бесплатная игра Lyra

Компания Epic Games выпустила релизную версию игрового движка Unreal Engine 5. Об этом разработчики сообщили во время презентации State of Play.

Epic Games также представила многопользовательский шутер Lyra. Он не только демонстрирует возможности Unreal Engine 5, но и подробно знакомит разработчиков с устройство движка. Тайтл также позволяет создавать собственные проекты на своей базе. Помимо этого, Epic Games выпустила City Sample, которая показывает, как строился город в The Matrix Awakens, а студия The Coalition представила технодемо The Cavern.