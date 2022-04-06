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45 минут назад

Вышел Unreal Engine 5 , а с ним — и бесплатная игра Lyra

CyberSport.ru

Компания Epic Games выпустила релизную версию игрового движка Unreal Engine 5. Об этом разработчики сообщили во время презентации State of Play.

Вышел Unreal Engine 5, а с ним — и бесплатная игра Lyra
Фото: CyberSportCyberSport

Ключевыми особенностями Unreal Engine 5 стали система геометрии Nanite и система освещения Lumen, позволяющие добиваться большей фотореалистичности. Разработчики также повысили производительность и улучшили интерфейс.

Epic Games также представила многопользовательский шутер Lyra. Он не только демонстрирует возможности Unreal Engine 5, но и подробно знакомит разработчиков с устройство движка. Тайтл также позволяет создавать собственные проекты на своей базе. Помимо этого, Epic Games выпустила City Sample, которая показывает, как строился город в The Matrix Awakens, а студия The Coalition представила технодемо The Cavern.

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