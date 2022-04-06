Вышел Unreal Engine 5, а с ним — и бесплатная игра Lyra

Epic Games также представила многопользовательский шутер Lyra. Он не только демонстрирует возможности Unreal Engine 5, но и подробно знакомит разработчиков с устройство движка. Тайтл также позволяет создавать собственные проекты на своей базе. Помимо этого, Epic Games выпустила City Sample, которая показывает, как строился город в The Matrix Awakens, а студия The Coalition представила технодемо The Cavern.