Геймдиректор Days Gone присоединился к авторам Tomb Raider

Геймдиректор зомби-экшена Days Gone Джефф Росс присоединился к студии Crystal Dynamics. Об этом разработчик сообщил в социальных сетях.

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Каким именно проектом занимается Росс, пока неизвестно. На момент публикации материала в работе у Crystal Dynamics находятся как минимум две игры. Совместно с The Initiative, внутренней студией Microsoft, команда работает над перезапуском Perfect Dark. Помимо этого, накануне Crystal Dynamics объявила о начале создания новой части Tomb Raider. Возможно, у студии есть и неанонсированные проекты.