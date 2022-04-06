Геймдиректор Days Gone присоединился к авторам Tomb Raider

Геймдиректор зомби-экшена Days Gone Джефф Росс присоединился к студии Crystal Dynamics. Об этом разработчик сообщил в социальных сетях.
Каким именно проектом занимается Росс, пока неизвестно. На момент публикации материала в работе у Crystal Dynamics находятся как минимум две игры. Совместно с The Initiative, внутренней студией Microsoft, команда работает над перезапуском Perfect Dark. Помимо этого, накануне Crystal Dynamics объявила о начале создания новой части Tomb Raider. Возможно, у студии есть и неанонсированные проекты.
Релиз Days Gone состоялся в апреле 2019 года эксклюзивно на PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 71 балл из 100 от прессы и 8,1 из 10 от пользователей. В 2021-м экшен выйшел на ПК с разблокированной частотой кадров и улучшенными текстурами.