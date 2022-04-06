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1 час назад

Разработчики рассказали, почему "Ведьмак 4" переедет на Unreal Engine 5

CyberSport.ru

Представители студии CD Projekt RED высказались по поводу смены игрового движка и использования Unreal Engine 5 для новой игры в серии The Witcher. Выбор ПО они объяснили во время презентации State of Unreal.

Разработчики рассказали, почему "Ведьмак 4" переедет на Unreal Engine 5
Фото: CyberSportCyberSport

Для двух последних частей The Witcher, а также для Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED использовала собственный движок под названием REDengine, постепенно модернизируя его. Однако для нового проекта разработчики выбрали Unreal Engine 5 компании Epic Games.

Для подобного решения были две главные причины. Во-первых, использование стороннего движка освобождает студию от необходимости модернизировать REDengine и даёт возможность сосредоточиться на игре. Во-вторых, Unreal Engine, по мнению геймдиректора Джейсона Слама, отлично подходит для создания больших открытых миров.

21 марта студия CD Projekt RED официально подтвердила, что приступила к работе над новой игрой по вселенной «Ведьмака». Информации о проекте пока очень мало. Известно, что тайтл «начнёт новую сагу», разработчики также уточнили, что он не будет называться The Witcher 4.

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