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29 минут назад

Украинский киберспортсмен вступился за россиян

Газета.Ru

В социальных сетях разгорелась дискуссия среди представителей киберспорта из Украины. В частности, Арсений ceh9 Триноженко и Алексей yXo Малецкий удивлялись, что Слава Бустер проводит развлекательные трансляции, а не говорит о политике.

Украинский киберспортсмен вступился за россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Позже в защиту всех контент-мейкеров из России вступился лучший игрок в CS:GO 2021 года и лидер NAVI Александр s1mple Костылев.

«Позиция должна быть публичная? Есть множество медийных личностей, которые никогда не напишут свои мысли в интернете. Но вот Алексей называет таких ватниками. Это ненормально», — цитирует Костылева CQ.

Киберспортсмен считает, что не все обязаны выставлять личную точку зрения на всеобщее обозрение и за это не нужно держать зла на россиян.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований.

Ранее В Госдуме поставили футболиста «Зенита» в пример иностранцам.

Игры,Зенит,Госдума,
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