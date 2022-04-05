Украинский киберспортсмен вступился за россиян

В социальных сетях разгорелась дискуссия среди представителей киберспорта из Украины. В частности, Арсений ceh9 Триноженко и Алексей yXo Малецкий удивлялись, что Слава Бустер проводит развлекательные трансляции, а не говорит о политике.

Позже в защиту всех контент-мейкеров из России вступился лучший игрок в CS:GO 2021 года и лидер NAVI Александр s1mple Костылев.

«Позиция должна быть публичная? Есть множество медийных личностей, которые никогда не напишут свои мысли в интернете. Но вот Алексей называет таких ватниками. Это ненормально», — цитирует Костылева CQ.

Киберспортсмен считает, что не все обязаны выставлять личную точку зрения на всеобщее обозрение и за это не нужно держать зла на россиян.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований.