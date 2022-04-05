В новых «LEGO Звёздные Войны» можно вызвать Звезду Смерти

Авторы YouTube-канала Lunar Squadron рассказали, что в «LEGO Звёздные Войны: Скайуокер. Сага» есть возможность призывать Звезду Смерти.

Фото: Игромания Игромания

Игроки рассказали, что они уже успели пройти новый проект, который недавно очень сильно хвалили критики, заработав возможность вызывать знаменитую космическую станцию к разным планетам. В данном случае детище Империи «прилетело» к столице — Корусанту. Увидеть его можно в самом начале ролика.

В игре «Звезда» представляет собой один из классов кораблей, которые пользователи могут применять в космических битвах. Среди других «судов» в данном наборе присутствуют Звезда Смерти 2, флагман Дарта Вейдера «Палач» и другие мощные боевые единицы подобного характера — в общей сложности пять штук.