Появился способ поиграть в GTA V с помощью ног

Кроме того, с последнем обновлением геймеры могут попросить друзей подключить свои умные велосипеды или измерители мощности для велосипеда к компьютеру для совместных велозаездов. Многопользовательский режим GT Bike V никак не связан с официальной версией GTA Online. Для запуска «велосипедного» онлайна используется одиночный режим.

GT Bike V может заменить обычную тренировку — мод записывает все данные в файл FIT, который можно загрузить в спортивные приложения по отслеживанию активности, такие как Strava. В моде даже предусмотрено несколько курсов, каждый из которых показывает маршруты различной сложности. При этом GT Bike V записывает неровности земли, по которой «ездит» пользователь, наклон виртуальной местности и даже направление ветра в игре, отправляя все эти данные на умный велосипед, чтобы он мог точно воспроизвести сложность цикла.