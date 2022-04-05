Для Call of Duty выйдут ароматические свечи

Компания Wick & Skull совместно с издательством Activision представила ароматические свечи по мотивам серии шутеров Call of Duty. Об этом они сообщили в пресс-релизе.

По словам представителей Wick & Skull, свечи серии Call of Duty помогут геймерам улучшить ощущения от геймплея с помощью «уникальных сочетаний запахов». На релизе в линейке будут доступны два аромата, названные в честь популярных карт из Call of Duty. Судя по фотографии из пресс-релиза, компания также изготовила свечи по мотивам механики возрождения ГУЛАГ, однако они в документе не упоминаются.