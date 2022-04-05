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56 минут назад

Для Call of Duty выйдут ароматические свечи

CyberSport.ru

Компания Wick & Skull совместно с издательством Activision представила ароматические свечи по мотивам серии шутеров Call of Duty. Об этом они сообщили в пресс-релизе.

Для Call of Duty выйдут ароматические свечи
Фото: CyberSportCyberSport

По словам представителей Wick & Skull, свечи серии Call of Duty помогут геймерам улучшить ощущения от геймплея с помощью «уникальных сочетаний запахов». На релизе в линейке будут доступны два аромата, названные в честь популярных карт из Call of Duty. Судя по фотографии из пресс-релиза, компания также изготовила свечи по мотивам механики возрождения ГУЛАГ, однако они в документе не упоминаются.

Ароматические свечи Call of Duty: Nuketown — «пахнет порохом, дымом и полным хаосом», реальный аромат: цитрус и дым. Pacific — «пахнет тропической вечеринкой в компании 150 друзей», реальный аромат: кокос и кедр.

Ранее компания Merchoid совместно с Games Workshop анонсировала коллекцию ароматических свечей, посвященных вселенной Warhammer 40,000. Страница с товарами появилась на официальном сайте производителя.

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