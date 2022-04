Раскрыт список бесплатных новинок в Xbox Game Pass

В течение дня подписчики Xbox Game Pass получат Cricket 22 и свежую MLB The Show 22. Ранее бейсбольная серия была эксклюзивом PlayStation, а теперь доступна и на консолях Xbox.

7 апреля в библиотеку добавят детектив Chinatown Detective Agency, а 12 числа в Xbox Game Pass появятся Life Is Strange: True Colors, Panzer Corps 2 и The Dungeon of Naheulbeuk.