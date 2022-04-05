В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
24 минуты назад

Раскрыт список бесплатных новинок в Xbox Game Pass

Чемпионат.comиещё 1

Microsoft раскрыла новые игры для Xbox Game Pass, часть из которых добавят в библиотеку уже сегодня.

Раскрыт список бесплатных новинок в Xbox Game Pass
Фото: MicrosoftMicrosoft

В течение дня подписчики Xbox Game Pass получат Cricket 22 и свежую MLB The Show 22. Ранее бейсбольная серия была эксклюзивом PlayStation, а теперь доступна и на консолях Xbox.

7 апреля в библиотеку добавят детектив Chinatown Detective Agency, а 12 числа в Xbox Game Pass появятся Life Is Strange: True Colors, Panzer Corps 2 и The Dungeon of Naheulbeuk.

Lost In Random добавят в библиотеку Xbox Game Pass 14 апреля через сервис EA Play. Он также доступен на ПК и PlayStation.

Ранее источники Windows Central сообщили журналистам, что в Xbox Game Pass добавят семейную подписку до конца 2022 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Последние новости
Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители