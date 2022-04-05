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24 минуты назад

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос игры

Игромания.руиещё 1

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на вопросы фанатов у себя в Discord, прокомментировав и потенциальный перенос проекта.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос игры
Фото: SteamSteam

На данный момент точной информации о подобных решениях нет, но создатели отметили, что если нечто подобное произойдёт, они обязательно «сообщат» об изменениях в датах игрокам.

Кроме того, разработчики добавили, что пока не стоит ожидать каких-то ремастеров прошлых частей, поскольку они сейчас сосредоточены на процессе восстановления разработки сиквела. Также они добавили, что пока рано обсуждать поддержку модов, хотя им и нравятся подобные начинания.

Сейчас релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 8 декабря 2022 года для PC и Xbox Series. Как стало известно ранее, в России игра не выйдет.

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