Worms и Overcooked не продают российским пользователям

Издательство Team17 пополнило ряды игровых компаний, отказавшихся распространять свою продукцию на территории России и Беларуси. И в данном случае речь идёт о продажах в Steam.
Компания не делала никаких официальных заявлений на этот счёт, однако при попытке зайти в раздел с играми издательства вы не увидите цену или же получите сообщение о том, что контент недоступен в данном регионе.
Список проектов Team17 в магазине Valve насчитывает свыше шести десятков наименований, включая Hell Let Loose, Yooka-Laylee, Blasphemous, Overcooked! 2 и несколько частей Worms.