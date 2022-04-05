Worms и Overcooked не продают российским пользователям

Издательство Team17 пополнило ряды игровых компаний, отказавшихся распространять свою продукцию на территории России и Беларуси . И в данном случае речь идёт о продажах в Steam.

Компания не делала никаких официальных заявлений на этот счёт, однако при попытке зайти в раздел с играми издательства вы не увидите цену или же получите сообщение о том, что контент недоступен в данном регионе.