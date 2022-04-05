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52 минуты назад

Сотрудники Wargaming «в трансе» — закрытия никто не ожидал

Игромания.ру

Издание dev.by пообщалось с сотрудниками минского офиса Wargaming и узнало их реакцию на новость об уходе компании из России и Беларуси.

Сотрудники Wargaming «в трансе» — закрытия никто не ожидал
Фото: ИгроманияИгромания

Как оказалось, до сегодняшнего дня «транслировалось, что Минский офис закрывать не будут», поэтому заявление компании оказалось для всех очень неожиданным.

«Та часть команды, которая зарегистрирована в минском офисе, просто в трансе, потому что этого никто не ожидал».

Ликвидация офиса должна занять четыре месяца, а сотрудников ждёт увольнение или релокация — варианты последней будут предлагать индивидуально, опираясь на «ценность» работника. Что касается компенсаций, то их обещают, но условия остаются неизвестными.

По мнению одного сотрудника, будет «большой процент увольнений, минимум 50%». Ожидается, что релокацию предложат в Литву, Польшу, Чехию. Условия по зарплате могут остаться прежними, но чистый доход может быть срезан налоговым законодательством другой страны.

Работники минского офиса не знают, что их ждёт дальше, а вопрос о поиске альтернативы остаётся открытым. Сообщается, что тимлиды «в срочном порядке созваниваются с командами, но и у них пока нет всей информации».

Сегодня компания Wargaming, отвечающая за World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о том, что покидает Россию и Беларусь, оставляя свой бизнес в странах. С 31 марта за местное обеспечение отвечает российская компания Lesta Studio.

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