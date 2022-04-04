Слух: Sony готовит презентацию нового шлема виртуальной реальности PS VR2

Том Хендерсон сообщил о том, что Sony начала рассылать СМИ письма, озаглавленные «Представляем PS VR2». По словам инсайдера, схожие пресс-релизы журналисты получили за несколько недель до презентации PS5.

Отсюда следует, что компания уже совсем скоро может провести масштабную презентацию, посвящённую шлему нового поколения. Джефф Грабб и Грег Миллер заявили, что слышали о планах Sony провести шоу. Сам же Хендерсон не исключает и вероятности того, что данные письма ничего не значат.