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15 минут назад

Sony готовит презентацию нового шлема виртуальной реальности PS VR2

Игромания.ру

Том Хендерсон сообщил о том, что Sony начала рассылать СМИ письма, озаглавленные «Представляем PS VR2». По словам инсайдера, схожие пресс-релизы журналисты получили за несколько недель до презентации PS5.

Слух: Sony готовит презентацию нового шлема виртуальной реальности PS VR2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отсюда следует, что компания уже совсем скоро может провести масштабную презентацию, посвящённую шлему нового поколения. Джефф Грабб и Грег Миллер заявили, что слышали о планах Sony провести шоу. Сам же Хендерсон не исключает и вероятности того, что данные письма ничего не значат.

Напомним, что Sony анонсировала PS VR2 ещё в начале года, ограничившись перечнем технических характеристик. Правда, чуть позже нам представили тизер VR-проекта Horizon Call of the Mountain — столь же скупой на конкретику.

Игры,Том Хендерсон,
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