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51 минуту назад

Новый патч Elden Ring сделал сложного босса ещё сильнее

Чемпионат.comиещё 1

FromSoftware выпустила мини-патч для версии 1.3 для Elden RIng, призванный исправить ошибку с боссом по имени Радан, Бич Звёзд. Как ранее заметили игроки, атаки противника стали гораздо слабее после недавнего обновления. Оказалось, что разработчики внесли это изменение случайно — теперь босс наносит намного больше урона.

Новый патч Elden Ring сделал сложного босса ещё сильнее
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Других изменений в патче нет. Интересно, что для одной небольшой правки разработчикам потребовалось потратить полторы недели. Теперь авторам нужно исправить другие ошибки, связанные с патчем 1.3. Многие пользователи жалуются на графические глитчи, новые баги и сломанные квесты. Так что FromSoftware предстоит ещё много работы над исправлением проекта

Тем временем хардкорный экшен уже прошли без единого удара. Таков оказался путь пацифиста под ником Iron Pineapple.

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