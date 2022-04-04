Новый патч Elden Ring сделал сложного босса ещё сильнее

FromSoftware выпустила мини-патч для версии 1.3 для Elden RIng, призванный исправить ошибку с боссом по имени Радан, Бич Звёзд. Как ранее заметили игроки, атаки противника стали гораздо слабее после недавнего обновления. Оказалось, что разработчики внесли это изменение случайно — теперь босс наносит намного больше урона.

Других изменений в патче нет. Интересно, что для одной небольшой правки разработчикам потребовалось потратить полторы недели. Теперь авторам нужно исправить другие ошибки, связанные с патчем 1.3. Многие пользователи жалуются на графические глитчи, новые баги и сломанные квесты. Так что FromSoftware предстоит ещё много работы над исправлением проекта