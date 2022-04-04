В сети появились возможные скриншоты раннего билда Starfield

В сети были опубликованы пять скриншотов раннего билда космической RPG Starfield. По словам автора, изображения относятся к пре-альфе 2018 года, однако официального подтверждения, что это действительно продукт Bethesda, нет.
Ранее ведущий дизайнер грядущей RPG Эмиль Пальяруло рассказал, какими играми он вдохновляется при создании Starfield. По словам разработчика, он очень много играет в произведения разных жанров. Во время прохождения тайтлов он постоянно подмечает детали, которые вдохновляют его. Среди последних таких игр были Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man.
Научно-фантастическая RPG Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X/S. Разработчики отметили, что тайтл станет основой для первой новой вселенной Bethesda за последние 25 лет. Ранее сообщалось, что визуальный стиль и эстетика грядущей Starfield получили от разработчиков название «НАСА-панк».