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1 час назад

В сети появились возможные скриншоты раннего билда Starfield

CyberSport.ru

В сети были опубликованы пять скриншотов раннего билда космической RPG Starfield. По словам автора, изображения относятся к пре-альфе 2018 года, однако официального подтверждения, что это действительно продукт Bethesda, нет.

В сети появились возможные скриншоты раннего билда Starfield
Фото: RedditReddit

Ранее ведущий дизайнер грядущей RPG Эмиль Пальяруло рассказал, какими играми он вдохновляется при создании Starfield. По словам разработчика, он очень много играет в произведения разных жанров. Во время прохождения тайтлов он постоянно подмечает детали, которые вдохновляют его. Среди последних таких игр были Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man.

Научно-фантастическая RPG Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X/S. Разработчики отметили, что тайтл станет основой для первой новой вселенной Bethesda за последние 25 лет. Ранее сообщалось, что визуальный стиль и эстетика грядущей Starfield получили от разработчиков название «НАСА-панк».

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