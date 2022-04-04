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1 час назад

Gameloft остановила продажи Asphalt 9 и других своих игр в России

Чемпионат.comиещё 2

Gameloft, авторы популярной мобильной серии Asphalt, объявила о приостановке своей деятельности в России и Беларуси ещё две недели назад. Решение коснулось в том числе тех геймеров, которые уже давно играют в проекты компании. Это значит, что со следующим обновлением они временно потеряют доступ к своим профилям.

Gameloft остановила продажи Asphalt 9 и других своих игр в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Gameloft приостанавливает свой бизнес в России и Беларуси, мы изымаем все наши игры из магазинов. Это значит, что игра будет недоступна начиная со следующего обновления.

Недавно решение вступило в силу — теперь фанаты Asphalt 9 и других игр Gameloft не могут насладиться своими любимыми играми. При включении появляется надпись о невозможности сыграть в проект.

Авторы не рассказали, когда планируют вернуться на отечественный рынок. Ранее свою деятельность в России и Беларуси приостановили многие крупные компании, включая киностудии, игровые издательства и даже писателя Стивена Кинга.

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