Умелец из России прикрутил к Doom рейтрейсинг

Умелец из России под ником sultim-t создал для оринальной Doom мод, который добавляет в шутер трассировку лучей. Она доступна в первых трёх главах игры.

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Кроме рейтрейсинга, мод поддерживает технологии DLSS и FSR. Графические улучшения созданы для порта PrBoom Plus — переработанной энтузиастами Doom 1993 года.

К релизу мода sultim-t подготовил стильный трейлер, в котором можно сравнить Doom с рейтрейсингом и без.

Автор опубликовал на GitHub исходный код и играбельную сборку, которую можно скачать бесплатно. Для работы мода потребуется оригинальный архив DOOM.WAD.

Sultim-t отметил, что при переключении режима рейтрейсинга необходимо снова выйти в меню для обновления настроек DLSS. Недочёт исправят в следующем патче.