Разработчики: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет, когда-нибудь

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали геймерам о статусе игры и планах на будущее. Об этом сообщает издание Player One.

Фото: GSC GSC

Журналисты ссылаются на официальный Discord-канал студии GSC Game World. Отмечается, что представители украинской компании впервые за месяц открыли чаты и пообщались с геймерами. Разработчики игры пообещали, что обязательно выпустят S.T.A.L.K.E.R. 2, однако не стали уточнять конкретных сроков выхода.

Также представители студии рассказали, что пока не рассматривали вариант выпуска игр GSC Game World для рынков России и Белоруссии в будущем: «Это не тот вопрос, о котором мы думаем в настоящее время». Так или иначе в компании пообещали, что все обладатели цифровых предзаказов S.T.A.L.K.E.R. 2 из России получат свою копию и смогут в нее играть.

На вопрос одного из пользователей о том, уберут ли из игры русскую озвучку, в компании предложили следить за официальной информацией: «Никто не знает про игру лучше, чем компания, которая ее делает». На вопрос о готовности тайтла разработчики ответили уклончиво, заявив, что студия не измеряет проделанную работу над проектом в процентах.