М.Видео возвращает в продажу «Зарю Рагнарёка»

Торговая сеть «М.Видео» не так давно объявила, что вынуждена приостановить сбор предзаказов на многие игры. Часть ассортимента также подверглась переоценке или вовсе исчезла из магазинов из-за проблем с зарубежными издателями, в частности, PlayStation.

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Похоже, ситуация начинает выправляться. На днях магазин PS Store неофициально открылся для игроков из России. А поскольку в нём можно вновь активировать коды, сеть «М.Видео» вернула в продажу дополнение «Заря Рагнарёка» для «Assassin's Creed: Вальгалла».

Желающие могут купить как само дополнение для PlayStation 4 и PlayStation 5 за 2849 рублей, так и набор с оригинальной игрой за 4 499 рублей.