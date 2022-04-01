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1 час назад

М.Видео возвращает в продажу «Зарю Рагнарёка»

Игромания.ру

Торговая сеть «М.Видео» не так давно объявила, что вынуждена приостановить сбор предзаказов на многие игры. Часть ассортимента также подверглась переоценке или вовсе исчезла из магазинов из-за проблем с зарубежными издателями, в частности, PlayStation.

М.Видео возвращает в продажу «Зарю Рагнарёка»
Фото: ИгроманияИгромания

Похоже, ситуация начинает выправляться. На днях магазин PS Store неофициально открылся для игроков из России. А поскольку в нём можно вновь активировать коды, сеть «М.Видео» вернула в продажу дополнение «Заря Рагнарёка» для «Assassin's Creed: Вальгалла».

Желающие могут купить как само дополнение для PlayStation 4 и PlayStation 5 за 2849 рублей, так и набор с оригинальной игрой за 4 499 рублей.

Помимо этого, в сети магазинов скоро вновь появятся в продаже карты оплаты PlayStation Plus. В настоящее время российским подписчикам доступны онлайновые режимы, игры месяца и PS Plus Collection для PlayStation 5.

Игры,М.Видео,
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