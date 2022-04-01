Магазин игр Sony PS Store окончательно отключили в России

В России внезапно перестал работать сайт PS Store. При попытке зайти на страницу цифрового магазина с браузера сообщается, что страница недоступна. До этого зайти на сайт можно было без каких-либо проблем.

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С чем связано отключение сайта, неизвестно. Сама Sony никаких комментариев не давала. Примечательно, что в PS Store с консолей PS4 и PS5 можно покупать игры и забирать бесплатные тайтлы из PS Plus. Эти функции до сих пор работают через поиск.

PS Store в России заморожен с 10 марта. С Sony даже хотели судиться из-за нарушения прав, однако обновлений по этой информации больше не поступало.