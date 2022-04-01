Команда Хидео Кодзимы переезжает

Известный японский разработчик игр Хидео Кодзима сообщил, что его студия, Kojima Productions, покидает офис и перебирается в другое место. Куда именно, геймдизайнер не упомянул.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Судя по выложенным фото, команда полностью освободила помещения и уже переехала. По словам Кодзимы, от этого места осталось множество приятных воспоминаний. Kojima Productions находилась в этом месте более пяти лет.

Сегодня мы прощаемся с прихожей, коридором Ludens и кухней, которые были нашим домом чуть более пяти лет. В голове много приятных воспоминаний. Прощай.

На данный момент студия выпустила только одну игру, Death Stranding. Над чем сейчас трудится команда, неизвестно. По слухам, это либо Silent Hill, либо Death Stranding 2.