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2 часа назад

На турнире по Dota 2 команды одновременно сделали мегакрипов на 31-й минуте

CyberSport.ru

В матче KOBOLDS против Yangon Galacticos в рамках турнира MESA League Season 1 по Dota 2 произошел забавный момент. Коллективы практически синхронно с разницей в 15 секунд разрушили все бараки уже на 31-й минуте первой карты. После этого ростеры почти 20 минут не могли закончить игру.

На турнире по Dota 2 команды одновременно сделали мегакрипов на 31-й минуте
Фото: CybersportCybersport

Оба коллектива избегали прямых массовых сражений и последовательно уничтожали строения на базах друг друга. Команды сделали мегакрипов, но не пытались атаковать Т4-башни. В итоге на 48-й минуте Yangon Galacticos победила.

MESA League Season 1 проходит с 9 февраля по 16 апреля. В рамках турнира восемь коллективов из Юго-Восточной Азии разыгрывают призовой фонд в размере $13,9 тыс.

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