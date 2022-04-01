На турнире по Dota 2 команды одновременно сделали мегакрипов на 31-й минуте

В матче KOBOLDS против Yangon Galacticos в рамках турнира MESA League Season 1 по Dota 2 произошел забавный момент. Коллективы практически синхронно с разницей в 15 секунд разрушили все бараки уже на 31-й минуте первой карты. После этого ростеры почти 20 минут не могли закончить игру.