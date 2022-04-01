В марте сократился онлайн в CS:GO

По итогам марта средний онлайн в CS:GO составил 581 тыс. игроков — это на 53 тыс. (8,37%) меньше, чем в феврале. Статистику предоставил портал Steam Charts.

Фото: CyberSport CyberSport

Мартовские показатели стали худшими для CS:GO в 2022 году: в январе средний онлайн составлял 602 тыс. человек, а в феврале — 634 тыс. Пиковый онлайн сократился не так заметно: минус восемь тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.