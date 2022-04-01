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1 час назад

В марте средний онлайн CS:GO сократился на 53 тыс. человек

CyberSport.ru

По итогам марта средний онлайн в CS:GO составил 581 тыс. игроков — это на 53 тыс. (8,37%) меньше, чем в феврале. Статистику предоставил портал Steam Charts.

В марте сократился онлайн в CS:GO
Фото: CyberSportCyberSport

Мартовские показатели стали худшими для CS:GO в 2022 году: в январе средний онлайн составлял 602 тыс. человек, а в феврале — 634 тыс. Пиковый онлайн сократился не так заметно: минус восемь тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее стало известно, что компания Valve рассматривает возможность проведения ребрендинга CS:GO вместе с переходом игры на движок Source 2. Разработчики собираются изменить название на Counter-Strike — без подзаголовка Global Offensive, а также убрать из шутера упоминания террористов.

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