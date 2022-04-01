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59 минут назад

Трассировка лучей в Minecraft на Xbox Series была ошибкой

Чемпионат.com

29 марта в предварительную сборку Minecraft на Xbox Series добавили трассировку лучей. Журналисты из издания The Verge протестировали игру и отметили, что рейтрейсинг в консольной версии реализован достаточно сыро и нуждается в дополнительной оптимизации.

Трассировка лучей в Minecraft на Xbox Series была ошибкой
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Microsoft прокомментировала ситуацию и объявила, что трассировка лучей в предварительной сборке Minecraft появилась случайно. Компания отметила, что не планирует добавлять рейтрейсинг в консольную версию песочницы в ближайшее время.

В предыдущую сборку Minecraft Preview, доступную инсайдерам Xbox, непреднамеренно вошла поддержка трассировки лучей на Xbox Series. Этот ранний прототип был удалён из предварительной сборки и не сигнализирует о ближайших планах по внедрению поддержки трассировки лучей на консолях.

Судя по всему, организация не планирует добавлять рейтрейсинг в консольную версию Minecraft в ближайшее время. Вполне возможно, компания прямо сейчас занимается тестированием технологии на Xbox, и в конечном итоге мы действительно увидим рабочий билд с поддержкой трассировки лучей на Series S и Series X.

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