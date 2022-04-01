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35 минут назад

Epic Games проведет большую презентацию State of Unreal

Игромания.ру

Epic Games проведёт презентацию State of Unreal, посвящённую технологиям и своему знаменитому движку в частности, во вторник в 18:00 МСК. В мероприятии примут участие ключевые сотрудники компании, включая основателя Тима Суини и главного инженера Кима Либрери.

Epic Games проведет большую презентацию State of Unreal
Фото: ИгроманияИгромания

Презентация будет разделена на четыре секции. В первой нам обещают обнародовать некие интересные подробности, связанные с Unreal Engine. Последующие две будут посвящены созданию нашумевшей техдемки The Matrix Awakens, а в финальной части мероприятия компания расскажет о тонкостях создания игр на своём движке.

Посмотреть трансляцию можно будет как на YouTube, так и Twitch.

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