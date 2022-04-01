Epic Games проведет большую презентацию State of Unreal

Epic Games проведёт презентацию State of Unreal, посвящённую технологиям и своему знаменитому движку в частности, во вторник в 18:00 МСК. В мероприятии примут участие ключевые сотрудники компании, включая основателя Тима Суини и главного инженера Кима Либрери.

Фото: Игромания Игромания

Презентация будет разделена на четыре секции. В первой нам обещают обнародовать некие интересные подробности, связанные с Unreal Engine. Последующие две будут посвящены созданию нашумевшей техдемки The Matrix Awakens, а в финальной части мероприятия компания расскажет о тонкостях создания игр на своём движке.