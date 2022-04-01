Бесплатный шутер Enlisted получил крупное обновление «Битва за Сталинград»

Разработчики многопользовательского шутера от первого лица Enlisted из студии Darkflow Software выпустили крупное обновление «Битва за Сталинград», добавляющее одноименную кампанию. Она доступна бесплатно для всех игроков, а владельцы наборов полного доступа могут сразу же получить уже улучшенные отряды и оружие.

Фото: MMO13 MMO13

Обновление приносит с собой новый контент, связанный с Битвой за Сталинград, включая локации «Коммунистическая улица», «Улица Гоголя Восток», «Улица Гоголя Запад», «Универмаг Север», «Универмаг Юг», «Коммунистическая улица» и «Центральный вокзал». Также добавлены новые отряды, типы оружия, танки, самолеты и прочее. Ранее существовавшие кампании тоже расширились.