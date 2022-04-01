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31 минуту назад

Бесплатный шутер Enlisted получил крупное обновление «Битва за Сталинград»

MMO13

Разработчики многопользовательского шутера от первого лица Enlisted из студии Darkflow Software выпустили крупное обновление «Битва за Сталинград», добавляющее одноименную кампанию. Она доступна бесплатно для всех игроков, а владельцы наборов полного доступа могут сразу же получить уже улучшенные отряды и оружие.

Бесплатный шутер Enlisted получил крупное обновление «Битва за Сталинград»
Фото: MMO13MMO13

Обновление приносит с собой новый контент, связанный с Битвой за Сталинград, включая локации «Коммунистическая улица», «Улица Гоголя Восток», «Улица Гоголя Запад», «Универмаг Север», «Универмаг Юг», «Коммунистическая улица» и «Центральный вокзал». Также добавлены новые отряды, типы оружия, танки, самолеты и прочее. Ранее существовавшие кампании тоже расширились.

Помимо этого, разработчики внесли большое количество геймплейных улучшений, доработали искусственный интеллект, обновили звуки выстрелов некоторых видов оружия, добавили звуки попаданий и ходьбы для каждого типа поверхности и исправили ошибки.

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