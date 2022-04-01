Парализованный геймер прошёл Elden Ring с помощью «духового» контроллера

История знала немало примеров того, как люди с ограниченными возможностями проходили сложные игры, включая проекты FromSoftware. Свежий пример — бывший пожарный, а ныне парализованный стример Чжу Минцзюнь из Китая, который сумел одолеть всех боссов в Elden Ring с помощью диковинного «духового» контроллера.

Фото: Игромания Игромания

Поскольку парень может двигать лишь головой — ему приходится дуть и слегка перемещать устройство для выполнения тех или иных команд. Привыкать к такому управлению, конечно же, пришлось долго, но по прошествии примерно трёх недель тренировок Минцзюнь всё же смог пройти последний проект FromSoftware.