Парализованный геймер прошёл Elden Ring с помощью «духового» контроллера

История знала немало примеров того, как люди с ограниченными возможностями проходили сложные игры, включая проекты FromSoftware. Свежий пример — бывший пожарный, а ныне парализованный стример Чжу Минцзюнь из Китая, который сумел одолеть всех боссов в Elden Ring с помощью диковинного «духового» контроллера.
Поскольку парень может двигать лишь головой — ему приходится дуть и слегка перемещать устройство для выполнения тех или иных команд. Привыкать к такому управлению, конечно же, пришлось долго, но по прошествии примерно трёх недель тренировок Минцзюнь всё же смог пройти последний проект FromSoftware.
К слову, травму в ходе несчастного случая стример получил ещё в 2013 году. Первые три года он не мог говорить и по-прежнему вынужден использовать аппарат ИВЛ.