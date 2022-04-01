Sony выпустит AAA-хоррор на Unreal Engine 5

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Firesprite работает над крупнобюджетным хоррором на Unreal Engine 5, в котором будет большой упор на повествование. Об этом сообщил портал Video Games Chronicle.
Никаких других подробностей об игре пока нет. Известно только, что студия ведёт найм сотрудников. Среди прочих компания ищет нарративного директора.
Sony Interactive Entertainment приобрела Firesprite в 2021 году. До поглощения студия работала над «большим и инновационным мультиплеерным шутером», а также «приключенческим блокбастером с мрачным повествованием». Ранее в сети появились слухи, что команде было поручено производство новой Twisted Metal.