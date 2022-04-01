Sony выпустит AAA-хоррор на Unreal Engine 5

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Firesprite работает над крупнобюджетным хоррором на Unreal Engine 5, в котором будет большой упор на повествование. Об этом сообщил портал Video Games Chronicle.

Фото: Sony Interactive Sony Interactive

Никаких других подробностей об игре пока нет. Известно только, что студия ведёт найм сотрудников. Среди прочих компания ищет нарративного директора.