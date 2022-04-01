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51 минуту назад

Sony выпустит AAA-хоррор на Unreal Engine 5

CyberSport.ru

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Firesprite работает над крупнобюджетным хоррором на Unreal Engine 5, в котором будет большой упор на повествование. Об этом сообщил портал Video Games Chronicle.

Sony выпустит AAA-хоррор на Unreal Engine 5
Фото: Sony InteractiveSony Interactive

Никаких других подробностей об игре пока нет. Известно только, что студия ведёт найм сотрудников. Среди прочих компания ищет нарративного директора.

Sony Interactive Entertainment приобрела Firesprite в 2021 году. До поглощения студия работала над «большим и инновационным мультиплеерным шутером», а также «приключенческим блокбастером с мрачным повествованием». Ранее в сети появились слухи, что команде было поручено производство новой Twisted Metal.

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