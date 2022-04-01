Анонсировано трехмерное продолжение Hyper Light Drifter

Студия Heart Machine и издательство Gearbox Publishing представили игру Hyper Light Breaker. Анонсирующий ролик был опубликован на YouTube.

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Hyper Light Breaker — продолжение Hyper Light Drifter, но игра трёхмерная, а не двухмерная. С геймплейной точки зрения это будет экшен-roguelite в открытом мире, который будет постоянно изменяться. Помимо этого, пользователям будет доступно прохождение в кооперативе. Релиз в раннем доступе запланирован на весну 2023 год.