Анонсировано трехмерное продолжение Hyper Light Drifter

Студия Heart Machine и издательство Gearbox Publishing представили игру Hyper Light Breaker. Анонсирующий ролик был опубликован на YouTube.
Hyper Light Breaker — продолжение Hyper Light Drifter, но игра трёхмерная, а не двухмерная. С геймплейной точки зрения это будет экшен-roguelite в открытом мире, который будет постоянно изменяться. Помимо этого, пользователям будет доступно прохождение в кооперативе. Релиз в раннем доступе запланирован на весну 2023 год.
Hyper Light Drifter вышла в марте 2016-го на ПК, а спустя четыре месяца — на PlayStation 4 и Xbox One. Через два года игру портировали на Nintendo Switch. Средний рейтинг двухмерной экшн-RPG на Metacritic составляет 84 балла из 100 по версии критиков.