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1 час назад

Слух: E3 2022 отменили — выставка не пройдёт даже в онлайн-формате

Игромания.ру

Судя по всему, E3 2022 не состоится даже в онлайн-формате — сообщается, что ESRB разослала участникам письма с официальным подтверждением.

В США могут отменить крупнейшую игровую выставку E3 2022
Фото: ИгроманияИгромания

Вот что написал в Twitter глава PR компании Razer Уилл Пауэрс:«Только что получил электронное письмо... Это официально: цифровую выставку E3 отменили в этом году. Много смешанных чувств по этому поводу...»

Информацию прокомментировал и известный инсайдер Том Хендерсон, который отметил, что ESRB пыталась провести E3 2022 и относительно недавно оповестила об этом разработчиков. Но ситуация в целом показывает, что в индустрии всё может очень быстро измениться.

По данным издания IGN, которое также подтверждает информацию о полной отмене E3 2022, возможно крупное возвращение выставки в 2023 году.

Впрочем, июнь 2022 года, когда и могла пройти E3, точно не останется без мероприятий, посвящённых видеоиграм — в первый месяц лета пройдёт Summer Game Fest, организацией которого занимается Джефф Кили.

Игры,Том Хендерсон,
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