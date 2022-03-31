В США могут отменить крупнейшую игровую выставку E3 2022

Судя по всему, E3 2022 не состоится даже в онлайн-формате — сообщается, что ESRB разослала участникам письма с официальным подтверждением.

Фото: Игромания Игромания

Вот что написал в Twitter глава PR компании Razer Уилл Пауэрс:«Только что получил электронное письмо... Это официально: цифровую выставку E3 отменили в этом году. Много смешанных чувств по этому поводу...»

Информацию прокомментировал и известный инсайдер Том Хендерсон, который отметил, что ESRB пыталась провести E3 2022 и относительно недавно оповестила об этом разработчиков. Но ситуация в целом показывает, что в индустрии всё может очень быстро измениться.

По данным издания IGN, которое также подтверждает информацию о полной отмене E3 2022, возможно крупное возвращение выставки в 2023 году.