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45 минут назад

В World of Tanks с 1 апреля начнутся скидки

Чемпионат.com

Разработчики World of Tanks из Wargaming объявили о проведении специальной акции выходного дня. Она пройдёт с 1 по 4 апреля. В это время можно будет купить снаряжение со скидкой в 25%, а также приобрести игровое золото и элементы кастомизации со скидкой в 50%.

В World of Tanks с 1 апреля начнутся скидки
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Вместе с этим появятся задачи на выполнение. В первом задании, например, нужно будет попасть в топ-10 по опыту в своей команде, за это игроки получат бонус в виде дополнительного опыта к экипажу. В другом задании необходимо за любое количество боёв уничтожить 15 танков. За выполнение цели авторы тоже вознаградят.

Недавно в World of Tanks стартовало тестирование события «Искусство стратегии». В этом новом режиме игроки попробуют себя в роли Стратега или Танкиста.

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