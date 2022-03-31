На главной странице Twitch случайно появился запрещенный контент

Пользователи Twitch пожаловались, что из-за платной функции по продвижению трансляций на главную страницу сервиса попали стримы с запрещенным контентом. Сообщения об этом появились в твиттере.

Фото: CyberSport CyberSport

Зритель под ником thenoosh22 опубликовал скриншот, на котором видно, как на главной странице сервиса появился стрим с обнаженной грудью. При этом там указано, что трансляция была продвинута комьюнити. На момент публикации материала канал, о котором сообщил пользователь, заблокирован.