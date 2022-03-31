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58 минут назад

На главной странице Twitch случайно появился запрещенный контент

CyberSport.ruCyberSport.ru

Пользователи Twitch пожаловались, что из-за платной функции по продвижению трансляций на главную страницу сервиса попали стримы с запрещенным контентом. Сообщения об этом появились в твиттере.

На главной странице Twitch случайно появился запрещенный контент
Фото: CyberSportCyberSport

Зритель под ником thenoosh22 опубликовал скриншот, на котором видно, как на главной странице сервиса появился стрим с обнаженной грудью. При этом там указано, что трансляция была продвинута комьюнити. На момент публикации материала канал, о котором сообщил пользователь, заблокирован.

В октябре 2021 года Twitch представила функцию Boost this Stream. С ее помощью зрители могут поддержать стримера и помочь ему попасть на главную страницу сервиса. Позже самый популярный автор контента на Twitch Феликс xQc Ленгьел негативно высказался о платном продвижении каналов.

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