В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
30 минут назад

Эмманюэль Макрон создал свой сервер в Minecraft с Елисейским дворцом

Чемпионат.comЧемпионат.com

10 апреля 2022 года во Франции пройдут выборы президента. Действующий лидер страны, Эммануэль Макрон, распорядился в своём штабе создать сервер в Minecraft. Так и случилось.

Эммануэль Макрон создал свой сервер в Minecraft с Елисейским дворцом и Эйфелевой башней
Фото: PlanetMinecraft.comPlanetMinecraft.com

Вероятно, Макрон решил получить голоса не только из реальной жизни, но и из виртуальной реальности. Об этом стало известно благодаря аккаунту Emmanuel Macron avec vous в «Твиттере». Он гласит, что Эммануэль Макрон теперь «с вами в Minecraft».

Примечательно, что на самом сервере воссоздан Елисейский дворец, дворец Конгрессов и другие достопримечательности Франции. Также можно увидеть плакаты с самим Макроном и призывы к голосованию. Адрес сервера: mc.avecvous.fr.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Последние новости
Игры,Эмманюэль Макрон,Эммануэль Макрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители