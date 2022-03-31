Эммануэль Макрон создал свой сервер в Minecraft с Елисейским дворцом и Эйфелевой башней

10 апреля 2022 года во Франции пройдут выборы президента. Действующий лидер страны, Эммануэль Макрон, распорядился в своём штабе создать сервер в Minecraft. Так и случилось.

Фото: PlanetMinecraft.com PlanetMinecraft.com

Вероятно, Макрон решил получить голоса не только из реальной жизни, но и из виртуальной реальности. Об этом стало известно благодаря аккаунту Emmanuel Macron avec vous в «Твиттере». Он гласит, что Эммануэль Макрон теперь «с вами в Minecraft».

Примечательно, что на самом сервере воссоздан Елисейский дворец, дворец Конгрессов и другие достопримечательности Франции. Также можно увидеть плакаты с самим Макроном и призывы к голосованию. Адрес сервера: mc.avecvous.fr.