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1 час назад

Steam рассчитается перед разработчикам игр из России, Украины и Белоруссии

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Представители Steam пообещали, что игровая площадка рассчитается перед разработчиками игр из России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Steam рассчитается перед разработчикам игр из РФ, Украины и Белоруссии
Фото: ValveValve

Журналисты ссылаются на разработчика игр под ником Stas Shostak, который написал в Twitter, что Valve объяснила партнерам площадки ситуацию с выплатами.

«Valve пояснила, что это действительно техническая проблема, и все будет хорошо», — заявил специалист.

В сообщении от сотрудников Valve говорится, что из-за текущей ситуации сервис не может отправлять банковские платежи в Россию, Белоруссию и на Украину. Однако в компании пообещали решить проблему.

Судя по сообщению, Valve постарается найти посредника, через которого можно было бы осуществлять платежи в указанные страны.

«Любые остатки на счетах будут выплачены, как только они смогут быть отправлены», — объяснили журналистам представители компании.

В Valve подчеркнули, что все проблемы будут улажены до даты отправки выплат за апрель.

«Я не уверен насчет апреля. Некоторые мои коллеги просто ждут следующего месяца, некоторые решили открыть счета в иностранных банках, чтобы получить следующий платеж», — рассказал в разговоре с изданием один из разработчиков игр из Украины.

В середине марта стало известно, что Steam остановила выплаты для разработчиков игр из России, Украины и Белоруссии. В письмах для партнеров цифровой площадки говорилось, что начисление средств остановили «из-за текущей обстановки».

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