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43 минуты назад

Для Tekken&nbsp;7 вышел мод, добавивший персонажей Elden Ring

Игромания.руИгромания.ру

Пока одни трудятся над многочисленными модификациями для Elden Ring, другие же пытаются совместить, казалось бы, несовместимое.

Персонажи Elden Ring появились в Tekken 7
Фото: ИгроманияИгромания

Новый мод для Tekken 7 как раз из таких, поскольку заменяет облик некоторых персонажей на героев творения FromSoftware. Подчёркиваем — именно облик, поэтому набор приёмов остаётся прежним.

Впрочем, поучаствовать в мордобое между Маленией и гигантским лобстером (на самом деле, Кунимицу и Хэйхати) всё равно невероятно потешно. Градус комичности такой, что впору сравнивать это с Super Smash Bros. от Nintendo.

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