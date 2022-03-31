Персонажи Elden Ring появились в Tekken 7

Пока одни трудятся над многочисленными модификациями для Elden Ring, другие же пытаются совместить, казалось бы, несовместимое.

Новый мод для Tekken 7 как раз из таких, поскольку заменяет облик некоторых персонажей на героев творения FromSoftware. Подчёркиваем — именно облик, поэтому набор приёмов остаётся прежним.

Впрочем, поучаствовать в мордобое между Маленией и гигантским лобстером (на самом деле, Кунимицу и Хэйхати) всё равно невероятно потешно. Градус комичности такой, что впору сравнивать это с Super Smash Bros. от Nintendo.