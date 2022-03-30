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11 минут назад

Pathfinder начали продавать в обход Steam

Вероника Полынина

Студия Owlcat запустила продажу ключей к Pathfinder: Wrath of the Righteous на российской площадке Hobby Games. Об этом студия сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Pathfinder начали продавать в обход Steam
Фото: epicgames.comepicgames.com

В продажу поступили ключи как для основной игры, так и для дополнений, включая сезонный пропуск.

«Хорошие новости! Ключи к Pathfinder: Wrath of the Righteous Теперь можно приобрести в магазине Hobby Games на сайте hobbygames.ru! В наличии ключи для Steam как на саму игру, так и для дополнений», - говорится в сообщении.

Цены не отличаются от Steam, но приобрести ключи можно без ограничений на оплату, которые недавно появились там.

Студия пообещала, что в будущем на игру Pathfinder: Wrath of the Righteous будут действовать те же скидки, что и в Steam.

Ранее продажу ключей в обход Steam запустила другая российская студия - 1С Entertainment. Они доступны для всех игр издателя.

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