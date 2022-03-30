Pathfinder начали продавать в обход Steam

Студия Owlcat запустила продажу ключей к Pathfinder: Wrath of the Righteous на российской площадке Hobby Games. Об этом студия сообщила в соцсети «ВКонтакте».

В продажу поступили ключи как для основной игры, так и для дополнений, включая сезонный пропуск.

«Хорошие новости! Ключи к Pathfinder: Wrath of the Righteous Теперь можно приобрести в магазине Hobby Games на сайте hobbygames.ru! В наличии ключи для Steam как на саму игру, так и для дополнений», - говорится в сообщении.

Цены не отличаются от Steam, но приобрести ключи можно без ограничений на оплату, которые недавно появились там.

Студия пообещала, что в будущем на игру Pathfinder: Wrath of the Righteous будут действовать те же скидки, что и в Steam.