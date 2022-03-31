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40 минут назад

Американский издатель российской Loop Hero поддержал пиратство игры в России

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 2

Не так давно разработчики Loop Hero разрешили пиратить своё творение, поскольку в России его сложно приобрести — в Steam ещё есть варианты покупки через костыли, но на Switch всё куда сложнее.

Американский издатель Devolver Digitial поддержал пиратство в России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Неожиданно отечественную команду Four Quarters поддержал американский издатель Devolver Digital.

Devolver Digital полностью поддерживает Four Quarters в это сложное время. Мы постоянно на связи с командой, чтобы помочь ей всеми возможным способами. Нас заранее предупредили о публикации о пиратстве, и мы согласны с ним на 100%.

Loop Hero вышла год назад и сразу же стала хитом во всём мире. Игру похвалили многие ветераны индустрии, включая создателя The Last of Us Нила Дракманна. В конце года рогалик выпустили на Switch и раздавали в Epic Games Store.

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