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56 минут назад

NVIDIA выпустила самую быструю и дорогую видеокарту в мире —  RTX 3090 Ti

Cq.ruCq.ru

29 марта состоялся релиз новой видеокарты GeForce RTX 3090 Ti стоимостью $ 1999, что в переводе на наши деньги равняется 175 тысячам рублей. Самый мощный GPU будет доступен в исполнении Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY и Zotac.

NVIDIA выпустила самую быструю и дорогую видеокарту в мире — RTX 3090 Ti
Фото: CQ.RUCQ.RU

Ранее мы писали , что новая видеокарта всего на 10% производительнее обычной RTX 3090. NVIDIA также заверила, что RTX 3090 Ti будет в среднем на 64% быстрее, чем RTX 2080 Ti. Мощнейший графический ускоритель позиционируется, как выбор для создателей контента и профессионалов, работающих с графикой. GeForce RTX 3090 Ti может похвастаться чипом GA102 с 10 752 ядрами CUDA и 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X.

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