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1 час назад

Microsoft планирует "семейный" Xbox Game Pass

Игромания.руиещё 1

По данным издания Windows Central, Xbox Game Pass получит новый вариант подписки — «семейный».

Microsoft планирует "семейный" Xbox Game Pass
Фото: ИгроманияИгромания

Судя по всему, Microsoft уже давно хотела создать такой план, который позволял бы делить доступ к сервису между членами семьи. Теперь, когда все детали были проработаны, новый вариант подписки могут запустить уже в этом году.

Windows Central сообщает, что высокий уровень «семейного» плана Xbox Game Pass предложит доступ ко всей библиотеке для пяти игроков. Цена за него будет куда выгоднее, чем оплата пяти отдельных учётных записей.

Кроме того, «семейный» план позволит пользователям из одной страны играть вместе, используя единую подписку Xbox Game Pass.

Некоторые детали остаются неизвестными — наличие разных планов для Xbox и PC, возможная эксклюзивность Xbox Game Pass Ultimate и точная цена. Microsoft может анонсировать новую подписку «в ближайшем будущем».

Игры,Программирование,Microsoft,
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