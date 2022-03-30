Valve покинул Даг Ломбарди — знаменитый «мужик с краном вместо глаза

В лицо Дага Ломбарди знает куда больше геймеров, чем по имени благодаря заставке к играм Valve. Глава по маркетингу и связям с общественностью, проработавший в компании 22 года, покинул свой пост.

Фото: Игромания Игромания

Об этом стало известно благодаря страничке в LinkedIn — кроме того, пользователь Twitter под ником wickedplayer494 провёл небольшое расследование и выяснил, что на смену Ломбарди придёт Кейси Эйчисон.