Слух: В GTA Online добавят локации из Либерти-Сити

Известный инсайдер Matheusvictorbr, специализирующийся на серии Grand Theft Auto, утверждает, что летом GTA Online получит большое обновление, которое увеличит игровую карту за счёт локаций из Либерти-Сити.

Фото: Fandom Fandom

Об этом не говорится напрямую, однако в сообщении присутствует эмодзи в виде Статуи Свободы — следовательно, это намёк на Нью-Йорк, послуживший прототипом вымышленного города из третьей и четвёртой частей, равно как и Liberty City Stories.К сожалению, какая-либо конкретика отсутствует — инсайдер лишь отметил, что получил информацию от нескольких проверенных источников.

Если информация окажется верной, то речь вряд ли о воссоздании целого города — слишком уж большой объём работы. А вот миссии на отдельных локациях вполне могут иметь место, как это в своё время было в San Andreas.