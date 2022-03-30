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9 минут назад

Слух: летом карту в GTA Online увеличат за счёт локаций из Либерти-Сити

Игромания.руИгромания.ру

Известный инсайдер Matheusvictorbr, специализирующийся на серии Grand Theft Auto, утверждает, что летом GTA Online получит большое обновление, которое увеличит игровую карту за счёт локаций из Либерти-Сити.

Слух: В GTA Online добавят локации из Либерти-Сити
Фото: FandomFandom

Об этом не говорится напрямую, однако в сообщении присутствует эмодзи в виде Статуи Свободы — следовательно, это намёк на Нью-Йорк, послуживший прототипом вымышленного города из третьей и четвёртой частей, равно как и Liberty City Stories.К сожалению, какая-либо конкретика отсутствует — инсайдер лишь отметил, что получил информацию от нескольких проверенных источников.

Если информация окажется верной, то речь вряд ли о воссоздании целого города — слишком уж большой объём работы. А вот миссии на отдельных локациях вполне могут иметь место, как это в своё время было в San Andreas.

Напомним, что по данным другого инсайдера под ником RalphsValve в разработке находится ремастер GTA IV, который планируют выпустить в следующем году.

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